Временную платформу на станции будущего МЦД-4 Апрелевка откроют 21 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На станции Апрелевка будущего МЦД-4 Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) 21 февраля начнет работать временная платформа для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"На конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка Киевского направления МЖД начинается строительство третьей новой платформы. Для того чтобы пассажиры могли беспрепятственно пользоваться инфраструктурой на период работ, возведена временная деревянная платформа", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в октябре прошлого года на станции была открыта новая платформа. Сейчас специалисты занимаются возведением второй. Для этого уже построены фундаменты, устанавливаются плиты перекрытия. Для строительства третьей старую платформу демонтируют, а на ее месте возведут новую.

Для удобного перехода через железную дорогу и выхода на пассажирскую инфраструктуру на станции строится мост-конкорс с вестибюлем общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Его оборудуют 10 эскалаторами и пятью лифтами для удобства пассажиров.

"На данный момент построен выход из конкорса на улицу Августовскую и к ТЦ "Мелодия", галерея моста до новой платформы и спуск на нее, смонтированы металлоконструкции спуска на вторую строящуюся платформу, а также выход на противоположную сторону городской территории – улицу Первомайская. После возведения двух новых платформ будет достроен мост-конкорс и спуски с него", – заключили в пресс-службе.

В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

Благодаря открытию МЦД-4 улучшится транспортная доступность в 23 районах столицы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов смогут быстрее добираться до Москвы.

