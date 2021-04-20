Схема движения на ряде линий московского метро изменится с 1 по 23 мая

Фото: Москва 24/Максим Денисов
Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от "Дубровки" до "Волжской" закроют с 1 по 23 мая в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Для предотвращения скопления пассажиров будет изменена схема движения поездов на соседних участках, сообщает пресс-служба Дептранса.
"1–23 мая будет закрыт участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии для строительства тоннеля БКЛ. Мы понимаем, что большинство пассажиров закрытого участка будут смотреть альтернативный маршрут, например, через Таганско-Краснопресненскую линию, которая и так одна из наиболее востребованных в метро. Чтобы избежать критической нагрузки на транспорт, мы изменим схему движения на соседних участках – это поможет более равномерно распределить поток и предотвратить чрезмерное скопление пассажиров", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00. Поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" будет много людей, и, чтобы все смогли уехать, каждый второй поезд будет приезжать на "Выхино" пустым.
На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии будут проезжать станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" будет закрыта.
"Для поездок в центр стройте маршрут через Замоскворецкую линию – пересаживайтесь с "Зябликово" на "Красногвардейскую"; пользуйтесь пересадкой на станции "Электрозаводская" и комфортным ТПУ "Нижегородская", МЦК и D2", – отметили в департаменте.
Более подробная информация об изменениях в работе метрополитена опубликована на i.transport.mos.ru.
Ранее сообщалось, что москвичи выберут название для нового вида пассажирских перевозок. В скором времени в столице автобусы будут работать в режиме "по требованию". Отмечается, что в тестовом режиме транспорт будет курсировать в ТиНАО. Такие автобусы горожане смогут также вызвать через приложение "Московский транспорт".
Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют с 1 по 23 мая
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