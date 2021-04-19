Москвичи выберут название для нового транспортного сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках проекта "Активный гражданин" появилось голосование по выбору названия для нового вида пассажирских перевозок. В скором времени в столице автобусы будут работать в режиме "по требованию". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в тестовом режиме транспорт будет курсировать в ТиНАО. Такие автобусы горожане смогут также вызвать через приложение "Московский транспорт". Так, жителям столицы нужно будет ввести информацию о поездке: откуда и куда ехать, а система покажет, через сколько времени прибудет автобус и в каком месте остановится, а также определит цену поездки.

Автобусы будут действовать по тому же принципу, что и такси, но перевозить горожан будут не легковые машины, а микроавтобусы, которые рассчитаны на 8‒16 посадочных мест.

Участникам голосования в проекте "Активный гражданин" предлагают решить, как назвать новый сервис. На выбор у них есть три варианта, среди которых – "По пути", "Союз" и "Твойбус".

Аналогичные пассажирские сервисы есть во многих крупных городах: Лондоне (Dial-a-Ride), Берлине (BerlKönig), Дубае (Bus on Demand), Нью-Йорке (Via). Автобусы, которые курсируют в режиме "по требованию", не заменят традиционный общественный транспорт, а будут дополнять его, как каршеринг или велопрокат.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.