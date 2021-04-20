В столице начался демонтаж Старо-Рублевского путепровода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице специалисты приступили к демонтажу Старо-Рублевского путепровода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были внесены изменения в схему реконструкции Старо-Рублевского путепровода, новое сооружение будет построено в прежней полосе отвода", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Как уточняется, специалистам предстоит возвести две параллельные эстакады через железнодорожные пути. Одна из дорог будет обеспечивать съезд с Кутузовского проспекта на Старо-Рублевское шоссе. Вторая эстакада обеспечит съезд на Северный дублер Кутузовского проспекта.

В департаменте строительства отметили, что движение по путепроводу может открыться в третьем квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году планируют завершить реконструкцию путепровода "Текстильщики 1" на юго-востоке столицы. Путепровод находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Его длина составляет 50 метров, на нем организовано движение по три полосы в каждом направлении. В рамках проекта специалистам предстоит реконструировать участок Волгоградского проспекта длиной 250 метров под три-четыре полосы движения в каждом направлении и Шоссейную улицу – под одну-две полосы движения в обоих направлениях.

