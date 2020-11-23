Эксперт рассказала о специфике строительства крупных дорожных объектов в Москве

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Гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова рассказала о специфике строительства крупных дорожных объектов в столице. По ее словам, такие проекты зачастую требуют разработки уникальных решений.

"Каждый новый объект необходимо не только деликатно вписать в насыщенный городской ландшафт, но и аккуратно интегрировать в сложное подземное пространство с многочисленными сетями и коммуникациями. Именно поэтому новые магистрали столицы – это в основном сложные инженерные сооружения: мосты, эстакады, путепроводы и тоннели", – приводит слова Меркуловой Агентство "Москва".

Она рассказала, что за последнее десятилетие в столице было построено 16% от существовавшей ранее улично-дорожной сети, при этом возведено порядка 300 искусственных сооружений, а это почти половина о тех, которые были возведены ранее.

Меркулова отметила, что руководство Стройкомплекса столицы в последние годы инициировало внедрение технологических новшеств, которые позволяют оптимизировать сроки и стоимость строительства.

Руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский ранее рассказал, что Москве удалось переломить ситуацию, когда скорость движения автомобилей в городе падала. По его словам, за прошедшие годы Москва прибавила в средней скорости движения автомобилей, несмотря на то что их число в городе увеличилось на один миллион. С учетом прилегающего Подмосковья рост составил два миллиона.

По его словам, хороших результатов удалось достичь в том числе благодаря строительству новых трасс, реконструкции развязок и других инфраструктурных объектов. По мнению Шумского, новые транспортные коридоры, которые сейчас строят, помогут улучшить ситуацию.

