Эксперт заявил о важности создания транспортного каркаса для развития столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доктор технических наук Валерий Теличенко считает, что развитию транспортной стратегии столицы помогает реализация инфраструктурных проектов, сообщает Агентство "Москва". По мнению эксперта, создание современного транспортного каркаса является одним из приоритетов развития города.

"Треть средств в Адресной инвестиционной программе на ближайшие три года заложена на развитие дорожной сети. Многое сделано и в последние годы: строительство эстакад, хорд, развязок, модернизация улично-дорожной сети и многое другое. Все это позволяет столице выходить на новый уровень", – пояснил специалист.

Теличенко также заявил, что для большого города важную роль играет общественный транспорт, развитию которого следует уделять внимание. Эксперт отметил, что Москва динамично работает в этом направлении.

"За последние годы общественный транспорт существенно изменился. Реализуются новые принципы, подходы, логистика, информационное сопровождение, уровень комфорта", – добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что власти планируют построить дублер Люблинской улицы на юго-востоке Москвы в течение трех лет. Он станет новой вылетной 25-й по счету магистралью в городе протяженностью 15 километров. На трассе будет обустроено по три полосы в каждом направлении от ТТК до Бесединской развязки на МКАД.