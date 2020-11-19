Эксперт заявил о важности создания транспортного каркаса для развития столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Доктор технических наук Валерий Теличенко считает, что развитию транспортной стратегии столицы помогает реализация инфраструктурных проектов, сообщает Агентство "Москва". По мнению эксперта, создание современного транспортного каркаса является одним из приоритетов развития города.
"Треть средств в Адресной инвестиционной программе на ближайшие три года заложена на развитие дорожной сети. Многое сделано и в последние годы: строительство эстакад, хорд, развязок, модернизация улично-дорожной сети и многое другое. Все это позволяет столице выходить на новый уровень", – пояснил специалист.
Теличенко также заявил, что для большого города важную роль играет общественный транспорт, развитию которого следует уделять внимание. Эксперт отметил, что Москва динамично работает в этом направлении.
"За последние годы общественный транспорт существенно изменился. Реализуются новые принципы, подходы, логистика, информационное сопровождение, уровень комфорта", – добавил он.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что власти планируют построить дублер Люблинской улицы на юго-востоке Москвы в течение трех лет. Он станет новой вылетной 25-й по счету магистралью в городе протяженностью 15 километров. На трассе будет обустроено по три полосы в каждом направлении от ТТК до Бесединской развязки на МКАД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: