Строительство дублера Люблинской улицы начнется в 2021 году

10:27
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Основной этап работ по прокладке дублера Люблинской улицы начнется в 2021 году. Столичные власти планируют завершить строительство магистрали к 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Дублер улицы Люблинской – очень важный транспортный элемент. Мы планируем к 2023 году работы завершить, это будет еще одна вылетная магистраль. Где-то это будет строительство, где-то реконструкция. Мы уже начали подготовительные работы и в следующем году уже развернем основные работы по этому объекту", – заявил Бочкарев, которого цитирует Агентство "Москва".
Ранее Бочкарев сообщал, что власти планируют построить дублер Люблинской улицы на юго-востоке Москвы в течение трех лет. Он станет новой вылетной 25-й по счету магистралью в городе протяженностью 15 километров. На трассе будет обустроено по три полосы в каждом направлении от ТТК до Бесединской развязки на МКАД.
Собянин: в Москве завершено строительство новой вылетной магистрали
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