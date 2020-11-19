Строительство дублера Люблинской улицы начнется в 2021 году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Основной этап работ по прокладке дублера Люблинской улицы начнется в 2021 году. Столичные власти планируют завершить строительство магистрали к 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Дублер улицы Люблинской – очень важный транспортный элемент. Мы планируем к 2023 году работы завершить, это будет еще одна вылетная магистраль. Где-то это будет строительство, где-то реконструкция. Мы уже начали подготовительные работы и в следующем году уже развернем основные работы по этому объекту", – заявил Бочкарев, которого цитирует Агентство "Москва".

Ранее Бочкарев сообщал, что власти планируют построить дублер Люблинской улицы на юго-востоке Москвы в течение трех лет. Он станет новой вылетной 25-й по счету магистралью в городе протяженностью 15 километров. На трассе будет обустроено по три полосы в каждом направлении от ТТК до Бесединской развязки на МКАД.