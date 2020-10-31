Дублер Люблинской улицы в Москве планируют построить за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дублер Люблинской улицы может появиться на юго-востоке Москвы в течение трех лет. Планируется, что он станет новой вылетной 25-й по счету магистралью в городе, сообщает заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что проект объекта получил одобрение Москомэкспертизы. Протяженность дороги составит 15 километров. На трассе будет обустроено по три полосы в каждом направлении от ТТК до Бесединской развязки на МКАД.

"Новая трасса разгрузит юго-восточный сектор города, обеспечит новыми маршрутами районы Печатники, Люблино, Марьино, Южнопортовый и даст импульс для редевелопмента промзон "Южный порт" и "Люблино". Дублер улицы Люблинской построят за три года", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.

Ранее стало известно, что на автомобильной дороге Солнцево – Бутово – Видное на участке от Боровского до Киевского шоссе появятся развязки, съезды, подземные переходы.

