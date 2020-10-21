Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл движение по третьему, завершающему участку проспекта Генерала Дорохова – от улицы Минской до Третьего транспортного кольца.

"Большое событие в Москве: построен один из крупнейших последнего времени дорожный объект – еще одна вылетная магистраль – дублер Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и "Можайки", – сказал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что дорожная ситуация на этих магистралях после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться.

"Проект реализовывался в течение последних пяти лет поэтапно, начиная от развязки на МКАД и основного хода от МКАД до Аминьевского шоссе. Потом – до улицы Минской. И сегодня последний этап – до Третьего транспортного кольца. 10 километров основного хода. Всего – около 23 километров дорог. 25 искусственных сооружений – мостов, эстакад, тоннелей, пешеходных подземных переходов. Сложнейший, огромный объект, нужный и важный для города", – сказал Собянин.

По его словам, около миллиона жителей столицы почувствуют улучшение транспортной ситуации с вводом этого нового дорожного объекта.

Мэр также отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, городские власти не останавливают дорожное строительство.

"Строятся хорды, развязки, дороги", – добавил он.

Также градоначальник выразил благодарность строителям, которым удалось ввести такой сложный объект досрочно.

Первый участок проспекта Генерала Дорохова, включающий в себя транспортную развязку на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе, открыли в сентябре 2019 года. Движение до Минской улицы – по второму участку трассы – запустили в январе 2020 года.

В состав третьего участка входит ж/д путепровод-галерея длиной 140 метров над основным ходом магистрали в районе ТТК, путепровод длиной 57 метров для разворота в сторону улицы Минской и в сторону ТТК, два подземных пешеходных перехода. Для защиты от шума напротив природного заказника "Долина реки Сетунь" специалисты установили экраны протяженностью 480 метров.

Открытие движения по проспекту Генерала Дорохова позволит улучшить транспортную доступность ИЦ "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом.

Также дорога обеспечит удобный проезд к железнодорожной станции Матвеевская, будущему ТПУ "Аминьевское шоссе", станции метро "Минская", соединит крупные городские магистрали – МКАД, Северо-Западную хорду, Южную рокаду, Мосфильмовскую и Минскую улицы, ТТК и Бережковскую набережную, а также снизит нагрузку на крупные городские магистрали – Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

Как ранее рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, объем дорожного строительства в Москве к концу текущего года должен составить около 100 километров. Вице-мэр подчеркнул, что сокращение темпа и объема строительства дорожных объектов не рассматривается.