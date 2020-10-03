Около 100 км дорог планируют построить в Москве к концу года

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Объем дорожного строительства в Москве к концу текущего года должен составить около 100 километров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объемы и темпы строительства дорог, развязок и различных транспортных сооружений в столице снижаться не будут, это одно из основных направлений деятельности, – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Вице-мэр подчеркнул, что сокращение темпа и объема строительства дорожных объектов не рассматривается.

По его словам, до конца года строители планируют закончить участок проспекта Генерала Дорохова и развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Ранее ход реконструкции транспортной развязки осмотрел Сергей Собянин.

По словам градоначальника, работы достаточно масштабные, их получится окончить с опережением сроков.

"По контракту должны быть завершены в конце следующего года, но я надеюсь, что уже в конце этого года развязка будет открыта", – рассказал мэр.

В результате там построят 7,7 километра дороги, отметил Собянин. При этом, как заявил мэр, будут реконструированы два существующих сооружения. Предполагается, что эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области.