Началась реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о начале реконструкции развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"Мы приступаем к реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Завершены торгово-закупочные процедуры по определению генеральной подрядной организации", – заявил специалист.

По словам Загрутдинова, работы займут два года. Ожидается, что за это время на указанном участке построят и реконструируют более 5 километров дорог, четыре искусственных сооружения и подземный пешеходный переход.

Проектом предусмотрено строительство двух боковых проездов (с внешней и с внутренней сторон МКАД) и двух направленных левоповоротных съездов.

Кроме того, будут реконструированы участки других лево- и правоповоротных съездов. Что касается пешеходного перехода, то его организуют у дома 30 в районе Осташковской улицы.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Всего в столице уже реконструировано 16 подобных участков.

