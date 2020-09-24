Началась реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе

24 сентября, 19:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о начале реконструкции развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
"Мы приступаем к реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Завершены торгово-закупочные процедуры по определению генеральной подрядной организации", – заявил специалист.
По словам Загрутдинова, работы займут два года. Ожидается, что за это время на указанном участке построят и реконструируют более 5 километров дорог, четыре искусственных сооружения и подземный пешеходный переход.
Проектом предусмотрено строительство двух боковых проездов (с внешней и с внутренней сторон МКАД) и двух направленных левоповоротных съездов.
Кроме того, будут реконструированы участки других лево- и правоповоротных съездов. Что касается пешеходного перехода, то его организуют у дома 30 в районе Осташковской улицы.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Всего в столице уже реконструировано 16 подобных участков.
На МКАД с 2011 года реконструировано и построено 17 развязок
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