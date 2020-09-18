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Город

17:42

Новую развязку СВХ планируют достроить в 2021 году

город строительство

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новая развязка на Северо-Восточной хорде с введением в эксплуатацию обеспечит съезд на 5-й проезд Подбельского и Открытое шоссе. Сдать ее планируют в следующем году, приводит Агентство "Москва" заявление департамента строительства со ссылкой на его руководителя Рафика Загрутдинова.

"В настоящее время ведется возведение основных конструкций эстакады. Строительство развязки планируем завершить в 2021 году", – говорится в сообщении Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе департамента уточнили, что работы идут по проекту первого этапа строительства многоуровневых развязок на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Планируется построить 1,2 километра дорог и три искусственных сооружения.

Кроме того, ожидается реконструкция всех участков прилегающей улично-дорожной сети. При этом в столичном ведомстве отмечают, что предстоит реконструкция системы дождевой канализации, теплосетей, коммуникаций.

Ранее стало известно, что железнодорожный тоннель отремонтировали рядом с аэропортом Внуково. Капремонт провели на участке движения поездов аэроэкспресса, курсирующих до московской воздушной гавани.

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