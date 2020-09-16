Железнодорожный тоннель отремонтировали рядом с аэропортом Внуково

Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В городе закончили капитальный ремонт железнодорожного тоннеля рядом с аэропортом Внуково. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Работники комплекса городского хозяйства обновили гидроизоляцию железобетонных конструкций, заменили дренажные трубки, отремонтировали системы электрообогрева дренажных лотков, а также поменяли металлические крышки.

Еще была обновлена облицовка стен тоннеля. Капремонт провели на участке движения поездов аэроэкспресса, курсирующих до московской воздушной гавани. Ремонтные работы начались в конце мая прошлого года. Они выполнялись в ночное время, чтобы не нарушать движение аэроэкспрессов.

Данный тоннель проходит вдоль Заводского шоссе, введен в эксплуатацию в 2005 году. Длина тоннеля – свыше одного километра, а общая ширина – более 15 метров.

В этом году в столице планируется построить свыше 90 километров дорог, 21 искусственное сооружение и 20 пешеходных переходов.

Ранее говорилось, что ремонт Большого Каменного моста идет в круглосуточном режиме. С проезжей части уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований.