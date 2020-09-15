Ремонт Большого Каменного моста идет в круглосуточном режиме – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта мост пересоберут заново, при этом он продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства, аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что благодаря круглосуточным работам на объекте ремонт моста может завершиться раньше срока, запланированного на декабрь 2021 года. Бирюков добавил, что в ночное время проводятся только бесшумные работы. По его словам, после капитального ремонта вырастет несущая способность сооружения, что позволит увеличить срок межремонтного периода.
Ремонтные работы на мосту стартовали 11 июля. Сейчас в них задействованы около 200 рабочих и более 30 единиц строительной техники. С проезжей части уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований.
Большой Каменный мост был построен 80 лет назад, с этого времени он ни разу не ремонтировался. Во время работ специалисты приводят в порядок гранитные плитки, бетонные поверхности и металлоконструкции, а также меняют асфальт и обновляют исторические витражи.
Ремонт Большого Каменного моста планируют завершить раньше срока
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