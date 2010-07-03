В столице планируют построить 18 мостов до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице до 2023 года планируют построить 18 мостов, сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что самыми масштабными постройками станут конструкции через Карамышевское спрямление Москвы-реки и Кожуховский затон к парку развлечений "Остров мечты".

Также Бочкарев рассказал, что в столице построят и реконструируют мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и Кантемировской, мост на ЗИЛе через затон Новинки, а также мост через реку Сходню.

8 ноября стало известно, что пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные, будет полностью построен в 2022 году. Протяженность моста составит 75 метров.

Ранее сообщалось, что Карамышевская набережная сможет принимать пассажирские суда после реконструкции. Там планируют отремонтировать два причала – "Верхние Мневники" и "Домостроительный комбинат". Возле моста должны появиться 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетная площадка, куда смогут приземляться санитарные вертолеты.

