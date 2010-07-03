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Общество

11:34

В Татарстане построили пешеходный мост из пластика

общество

Фото: соцсети

В Татарстане для жителей поселка Елантово, в котором проживают 710 человек, построили понтонный пешеходный мост из пластика.

"В Елантово мост нужен только для пешеходов, чтобы попасть из одной части села в другую, не проходя лишних шесть-семь километров туда-обратно. Старый мост, тоже понтонный, пришел в негодность", – рассказал РИА Новости глава поселения Раиф Гайнутдинов.

Переправа построена за счет частных инвестиций, сумма затрат – около 2,4 миллиона рублей. Строительством моста занималась турецкая компания ЕНКА.

С 2018 года в Красноярском крае начали производить пешеходные переходы из алюминия. Такие мосты обладают целым набором преимуществ по сравнению со стальными: высокие антикоррозийные свойства, низкие эксплуатационные издержки, минимальные сроки установки, длительный срок службы. Более того, алюминий при температуре минус 35-40 градусов увеличивает свою прочность.

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