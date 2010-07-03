Афанасьевский мост через Москву-реку реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главное управление государственной экспертизы одобрило проектно-сметную документацию на реконструкцию Афанасьевского моста через Москву-реку. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию мостового перехода через реку Москва от 0,6 километра автодороги "Ачкасово-Городище-Глиньково" до улицы Гиганта в городе Воскресенске Московской области", – заявили в пресс-службе организации. Сообщается, что по итогам рассмотрения выданы положительные заключения

Необходимость реконструкции была выявлена в 2018 году. Тогда эксперты объявили, что мост находится в аварийном состоянии. Закрытие инженерного сооружения серьезно ухудшило транспортную обстановку в Воскресенске.

План работ на Афанасьевском мосту включает в себя реконструкцию мостового перехода и укладку нового дорожного полотна. В пресс-службе Главгосэкспертизы пояснили, что длина обновленного сооружения составит почти 250 метров, а общая протяженность основного хода автодороги на данном участке – почти 860 метров.

Что касается организации дорожного движения по мосту, то предусмотрено создание двух полос в каждую сторону. Эксперты прогнозируют, что скорость движения по Афанасьевскому мосту составит от 70 до 100 километров в час.

Ранее стало известно, что в Москве построят автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа. Таким образом, новый жилой квартал столицы соединят с проспектом Андропова.