Автомобильный мост планируют построить через затон Новинки на территории ЗИЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый автомобильный мост планируется построить через затон Новинки на территории ЗИЛ. Он свяжет территорию бывшего завода с проспектом Андропова, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Изменится улично-дорожная сеть, с которой будет увязан проект реконструкции набережной затона Новинки", – заявил главный архитектор Сергей Кузнецов. Там обустроят пешеходную и прогулочную части, велосипедные и беговые дорожки, появятся скамейки и малые архитектурные формы.

По словам Кузнецова, создание таких транзитных маршрутов предусмотрено на всех прибрежных территориях.

Ранее сообщалось о планах связать пешеходным мостом район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную. Также изменится береговая линия от театра Мастерская Петра Фоменко до жилого комплекса "Западный порт".