Дорогомилово и Шелепихинскую набережную могут соединить пешеходным мостом

13:07
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную могут связать пешеходным мостом с велодорожкой, рассказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
"В этом районе есть два действующих моста – Дорогомиловский и Белорусский. Но они не располагают к пешим прогулкам, поскольку являются транспортными", – отметил он.
Новый мост планируют построить в рамках реконструкции Дорогомиловской набережной. Также изменится береговая линия от театра Мастерская Петра Фоменко до жилого комплекса "Западный порт".
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Для защиты набережной часть существующей подпорной стенки реконструируют, также построят новую протяженностью 972 метра. Чтобы они плавно примыкали друг к другу, будет обустроена консоль под пешеходной дорожкой шириной 1,5 метра.
На Дорогомиловской набережной организуют маршруты для пешеходов и велосипедистов, а также беговые дорожки вдоль реки, там появятся фонари, скамейки и перголы. На участке набережной перед Мастерской Петра Фоменко может появиться многоуровневый амфитеатр.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Облик моста еще не утвержден. Проект выберут по итогам архитектурного конкурса. Прилагаемые рендеры являются концепцией, представленной ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы", чтобы проиллюстрировать материал.
Еще два моста, один из которых пешеходный, планируется построить в районе разрабатываемого Национального космического центра. Мосты помогут связать станции "Шелепиха" и "Мневники".
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