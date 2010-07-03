Представлен проект Национального космического центра

10:55
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Архитекторы представили проект Национального космического центра. Его создателями стали участники конкурса по разработке концепции сооружения, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Рассматриваемый участок находится в северной части завода имени Хруничева вдоль улицы Мясищева. По словам первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, Национальный космический центр станет символом достижений как в сфере науки, так и в плане архитектуры.
Центральным звеном проекта станет треугольная башня высотой 214,5 метра, где расположится штаб-квартира Роскосмоса, в том числе и Центр управления полетами.
"К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами, фактически он будет протяженностью с улицу Новый Арбат", – добавил Кузнецов.
Через все здание будет проходить галерея, рассказывающая историю освоения космоса, добавил он. Вдоль галереи разместят столовые, предприятия бытового обслуживания и входы в офисные и лабораторные корпуса.
"Сергей Собянин поручил провести конкурс на создание концепции Национального космического центра и прилегающей территории. Основной задачей конкурсантов было сформировать единый архитектурный ансамбль зданий различной этажности, где бы размещались предприятия ракетно-космической отрасли, научно-образовательные блоки, лабораторные и экспериментальные здания, а также детский технопарк", – заявил Кузнецов.
Руководитель проектного бюро UNK project Юлий Борисов рассказал, что в проекте сосредоточен 20-летний опыт проектирования и реализации различных по своим функциям объектов.
"С точки зрения образа мы вдохновлялись модульностью космических станций. Высотная доминанта – парафраз стремления человека вверх. Кто-то увидит ракету, кто-то – луч света", – приводятся в сообщении слова Борисова.
В пресс-службе добавили, что на территории комплекса также появятся технопарк, музейный центр, дворы с экспозицией под открытым небом.
Национальный космический центр должен объединить на площади в семь гектаров основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства Роскосмоса.
Предполагается, что новый центр обеспечит работой 20 тысяч специалистов. Разрабатывается план по расширению и реконструкции прилегающих дорог и возведению двух мостов через Москву-реку.
Инновационный технопарк планируется построить на базе Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, расположенного в районе Филевский парк. Его планируют возвести до 2022 года.
Ранее сообщалось, что социальные объекты центра имени Хруничева будут переданы на баланс Москвы. Речь идет о восьми детских образовательных учреждениях и ДК имени Горбунова.
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