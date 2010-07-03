От парка "Фили" до Крылатского. Новый велопешеходный маршрут появится на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый велопешеходный маршрут свяжет парк "Фили" с Мнёвниковской поймой и Гребным каналом в Крылатском. Решение о подготовке проекта 3 октября приняла градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.

В рамках проекта планируют построить два пешеходных моста через Москву-реку. Один из них, длиной 250 метров, расположится между парком "Фили" и Мнёвниковской поймой. Второй, 200-метровый, появится между Мнёвниковской и Татаровской поймами.

На территории Мнёвниковской поймы создадут пешеходную улицу длиной 500 метров. Она будет переходить в Проектируемый проезд № 1074. Кроме того, участок пешеходной набережной оборудуют на северо-западном берегу Мнёвниковской поймы. Его протяженность составит 840 метров.

Предполагается, что общая длина нового велопешеходного маршрута будет равна двум километрам.

Летом 2019 года в столичных парках появились новые живописные велотрассы. Самые длинные расположены в парках "Сокольники" и "Митино". Каждая из них растянулась на 12 километров.