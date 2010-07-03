Более 3 млн поездок совершили москвичи на арендованных велосипедах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона. Это на 700 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С момента открытия первых станций аренды шесть лет назад велосипеды стали одним из основных средств передвижения по городу у москвичей. Всего с 2013 года пользователи брали их напрокат 12,5 миллиона раз. Этот вид транспорта удобен для коротких поездок по городу – например, чтобы доехать от станции метро до дома или работы", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее был составлен рейтинг популярности станций велопроката в тех районах столицы, где они впервые появились в 2019 году. Лидером рейтинга стал пункт проката рядом с домом № 33 в Батайском проезде. Велосипедами этой станции активно пользуются жители Марьина.

Вторым по популярности стал велопрокат в районе Братеево. Он расположен у станции метро "Алма-Атинская". Этим пунктом, по данным дептранса, пользуются в среднем 35 раз в день.

В топ-3 также вошла станция проката по соседству со станцией метро "Верхние Лихоборы" в Западном Дегунине. Там велосипеды берут напрокат примерно 25 раз за день.

Взяв велосипед, москвичи могут доехать до дома, парка, станции метро или Московского центрального кольца (МЦК). Велопрокат позволяет взять велосипед в одном месте и вернуть его в другом.

Чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо зарегистрироваться в системе. Сделать этот можно двумя способами – на сайте velobike.ru или с помощью мобильного приложения.

В этом году сезон велопроката открылся 20 апреля и продлится до 31 октября. Для горожан работают 530 пунктов проката с 5 120 велосипедами.

Правительство Москвы запустило систему городского велопроката "Велобайк" в 2013 году. Сегодня это уже одна из крупнейших систем проката велосипедов в мире и один из мировых лидеров по темпам роста числа поездок.

