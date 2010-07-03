Около 20 км набережных Москвы будет реконструировано в 2020 году – Собянин

14:38
фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В среду, 23 октября, Сергей Собянин осмотрел итоги комплексного благоустройства Озерковской и Овчинниковской набережных, которые находятся в центре столицы.
Мэр отметил, что рядом с этими набережными находятся офисы и жилые дома, однако пространство не было удобным для горожан. В рамках благоустройства был исправлен этот недостаток. Таким образом, в городе появилось еще одно комфортное пространство для отдыха.
"Сегодня появились еще две набережные: Овчинниковская и Озерковская. Думаю, через какое-то время они уже состыкуются с Якиманской и Крымской и образуют единое общественное пространство. В этому году всего было сделано около 15 км набережных, в следующем году будет реконструировано и построено заново около 20 км", – заявил мэр Москвы.
По словам Собянина, начиная с 2011 года в городе благоустроили более 60 километров набережных и зеленых территорий вдоль Москвы-реки. В ближайшие годы планируется продолжить эту работу, чтобы завершить благоустройство исторических набережных и создать еще несколько комфортных городских пространств у реки.
На набережных протяженностью почти три километра расширили и замостили тротуары. Организованы зоны отдыха у воды, разбиты газоны. В ходе работ высадили порядка 1,3 тысячи кустарников.
Проезжую часть сократили с двух до одной полосы, ее ширину привели к нормативу. На набережных появились два новых сквера – на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом и между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.
Также благоустроили Большой Татарский, Озерковский и Средний Овчинниковский переулки. Завершены работы в четырех дворах. На спортивной площадке у дома № 12 на Озерковской набережной установили скамью и ограждение из стальной 3D-сетки с полимерным покрытием для поглощения шума.
На набережных отремонтировали ливневку и водопроводные сети, воздушные провода убрали под землю в специальную кабельную канализацию, установили 174 новых уличных фонаря.
Всего на набережных было установлено 457 лавочек, урн, информационных стел и других малых архитектурных форм. В ноябре-декабре там планируют высадить более 100 деревьев.
Ранее сообщалось, что на набережной Марка Шагала на месте снесенного Староданиловского моста разобьют сады. На набережной будет четыре зеленые зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарниками, разнотравье, а также зона "Пушистые холмы", имитирующая лес.
Набережная станет новым городским парком. Зона отдыха появится на месте промзоны. Там будет комфортное пространство для отдыха и занятий. Предусмотрены рестораны и кафе, территория для прогулок, велосипедные дорожки. Специальный рельеф защитит парк от шума и ветра. Кроме того, будет создан амфитеатр с видом на реку, также обустроят спуски к воде и причалу для речного транспорта.
В мае начали строить первый участок набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. К ноябрю работы собираются закончить. В этом месте разместят амфитеатр, два кафе, пункт проката и причал. Для посетителей обустроят 15 тысяч квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники. Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей МЦК планируется завершить в третьем квартале следующего года.
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