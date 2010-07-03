На набережной Марка Шагала разобьют сады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На набережной Марка Шагала на месте снесенного Староданиловского моста разобьют сады, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Строители сделали каменное основание и подложку из щебня и песка, чтобы откос не сползал в воду. Берег укрепили георешеткой и положили поверх нее плодородный грунт. Здесь высадят более тысячи кустарников и несколько десятков тысяч многолетних цветов, которые прекрасно чувствуют себя в российском климате", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, на набережной будет четыре зеленые зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарниками, разнотравье, а также зона "Пушистые холмы", имитирующая лес.

Набережная станет новым городским парком. Зона отдыха появится на месте промзоны. Там будет комфортное пространство для отдыха и занятий. Предусмотрены рестораны и кафе, территория для прогулок, велосипедные дорожки. Специальный рельеф защитит парк от шума и ветра. Кроме того, будет создан амфитеатр с видом на реку, также обустроят спуски к воде и причалу для речного транспорта.

В мае начали строить первый участок набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. К ноябрю работы собираются закончить. В этом месте разместят амфитеатр, два кафе, пункт проката и причал. Для посетителей обустроят 15 тысяч квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники. Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей МЦК планируется завершить в третьем квартале следующего года.

Для улучшения транспортного обслуживания северной части ЗИЛ, где возводятся ЖК "Зиларт" и социальные объекты, строятся внутриквартальные проезды и подземный пешеходный переход. В декабре будет готова улично-дорожная сеть, ведущая к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме общей протяженностью пять километров. В проектировании находится 13 километров Крутицкой и Симоновской набережных, а также мост через Затон Новинки и пять подземных пешеходных переходов.

