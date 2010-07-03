Согласовано строительство моста в рамках обустройства набережной Марка Шагала

16:30
16:30
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Фото: stroi.mos.ru
Согласовано строительство моста через старое русло Москвы-реки с улично-дорожной сетью в южной части территории завода имени Лихачева. Об этом сообщила пресс-служба Москомэкспертизы, передает Агентство "Москва".
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Строительство мостового сооружения через старое русло Москвы-реки с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И. А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта", – говорится в сообщении.
На первом этапе предусмотрено обустройство набережной Марка Шагала на участке от ТТК до МЦК. На втором этапе – мероприятия по обустройству набережной Марка Шагала в Даниловском районе.
Предполагается благоустройство набережной и формирование парковой зоны, устройство пешеходных зон, велосипедных и беговых дорожек, тротуаров и площадок. Велосипедное движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.
Также будут реализованы мероприятия по формированию благоприятной среды для маломобильных людей. Уклоны на пешеходных дорожках и зонах отдыха не превысят допустимых значений. На пешеходных переходах установят пониженный бортовой камень. В местах сопряжения тротуаров с наземными пешеходными переходами и у препятствий будут размещены наземные тактильные указатели.
На набережной установят систему круглосуточного видеонаблюдения. Площадь озеленения набережной Марка Шагала составит 20 гектаров. Там появятся кафе, павильоны и смотровые площадки.
В ближайшие годы в Москве приведут в порядок 150 километров набережных, говорил Сергей Собянин. На этот год запланировано благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.
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