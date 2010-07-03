Современная голубятня появится на набережной Шитова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на набережной Шитова появится современная голубятня, рассчитанная на 50 птиц. Ее построят в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Черкизовского пруда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе департамента капитального ремонта сообщили, что новая голубятня заменит старую, которая находится между Халтуринской улицей и набережной Шитова. На сегодняшний день там обитают около 30 голубей.

"Хозяин голубиного домика и жители района дорожат этой местной достопримечательностью. Местные дети приходят сюда, чтобы покормить пернатых и послушать о том, как правильно за ними ухаживать", – отметили в пресс-службе.

Специалисты уже подготовили основание для утепленного помещения. Собирать конструкцию начнут в ближайшее время, после чего туда переселят птиц из старой постройки.

"На втором этапе старую голубятню разберут, а на ее месте начнут возводить вторую часть нового птичьего дома. Это будет высокая клетка из сетки с открывающимися створками для выпускания птиц", – добавили в пресс-службе.

Площадь новой голубятни составит 22 квадратных метра, высота – около 6,5 метра. Там сделают места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки, выходы на улицу и переходы между помещениями.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по комплексному благоустройству набережной Шитова будут окончены до 15 октября 2019 года.

Он также уточнил, что заполнение Черкизовского пруда, который находится между набережной Шитова и Черкизовским парком, было начато досрочно. Общая площадь благоустройства составляет более 20 гектаров.

В ближайшие годы в Москве приведут в порядок 150 километров набережных, заявил ранее Сергей Собянин. На 2019 год запланировано благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.

