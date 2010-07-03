Три набережные Москвы благоустроят и реконструируют

16:13
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Три набережные в Москве благоустроят по решению Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина. Сообщается, что теперь предстоит подготовить проекты планировки территории.
Карамышевскую набережную обновят на участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда. Планируется укрепить речные склоны, а возле одноименного моста оборудовать 200-метровый велопешеходный тоннель. Кроме того, на обновленной набережной разделят дорожки: они будут для бегунов и велосипедистов.
Особенность Карамышевской набережной после реконструкции – открытие отремонтированных речных причалов и размещение площадки для санитарных вертолетов, которые смогут оперативно доставлять пострадавших в городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова.
На набережной между Белорусским и Дорогомиловским мостами построят пешеходный мост длиной 253 метра. С помощью этого инженерного сооружения планируется соединить улицу Кульнева с деловым центром "Москва-Сити" и местной станцией метро "Деловой центр". Кроме того, здесь также появятся велосипедные дорожки.
Наименее масштабный проект реконструкции подготовят для набережной под Шелепихинским мостом. Планируется построить подпорную стенку, озеленить территорию, а также подготовить прогулочные и велодорожки.
Все проекты благоустройства планируется вынести на публичные слушания. Общая площадь благоустройства составит свыше 70 гектаров.
Ранее Сергей Собянин заявил, что благоустройство "Парка Дружбы" в столице завершится в ближайшее время.
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