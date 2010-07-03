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Город

15:38

Прокат велосипедов с велодорожкой появился у станции "Филатов луг"

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Велодорожка, велопарковка и прокат велосипедов появились у станции метро "Филатов Луг", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Время в пути до подземки для жителей поселения Московский, пользующихся велосипедами, сократилось. Доехать до велопарковки и метро можно за 10 минут по новой велосипедной дорожке. Она проходит через парк и лесополосу кратчайшим путем. Две станции проката "Велобайк", расположенные в начале и конце дорожки, включают 15 и 18 мест.

А крытая бесплатная велосипедная парковка, открытая в июне, рассчитана на 56 мест. Она оснащена современной системой видеонаблюдения.

Рядом находится зона отдыха с лавочками и урнами. Оставить там можно не только велосипеды, но и самокаты.

Благоустройство у станции метро "Филатов Луг" почти закончено. Там сделают газоны, посадят деревья и кустарники. Дорога до подземки станет безопаснее благодаря фонарям.

В июне на Сокольнической линии запустили четыре новые станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка. В будущем за "Коммунаркой" также сделают станцию "Потапово".

"Это наш город": в Москве продолжаются работы по благоустройству у станций метро

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