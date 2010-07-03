Городской прокат "Велобайк" вышел за пределы МКАД

Сеть городского проката "Велобайк" заработала за пределами МКАД. Взять велосипед в аренду теперь можно у станций метро "Косино", "Новокосино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам Максима Ликсутова, задача, поставленная Сергеем Собяниным, заключается в том, чтобы велопрокат активно развивался в отдаленных районах.
На первом этапе запущено по одной станции проката у каждой станции метро. В общей сложности там доступно около 40 велосипедов. Если прокат будет пользоваться популярностью у местных жителей, там установят дополнительные станции.
Президент общественного проката "Велобайк" Максим Акимов отметил, что в этом году совершено более 4,4 миллиона поездок на арендуемых велосипедах, что на 15% больше, чем в прошлом году.
В этом году сезон велопроката открылся 20 апреля. Для горожан работают 529 пунктов проката с 5 500 велосипедами, из которых более 400 – электровелосипеды. Станции велопроката появились в 12 новых районах города.
Ранее был составлен рейтинг популярности появившихся в этом году станций велопроката. Лидером стал пункт проката рядом с домом № 33 в Батайском проезде. Велосипедами там активно пользуются жители Марьина.
Проект "Велобайк" реализует правительство Москвы при поддержке банка ВТБ.
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