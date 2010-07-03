Благоустройство "Парка Дружбы" завершится в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству "Парка Дружбы" у станции метро "Речной вокзал" завершатся в ближайшее время, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, что парк более 60 лет назад заложили делегаты VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего под лозунгом "За мир и дружбу".

"За минувшие годы там вырос музей монументального искусства под открытым небом – с монументом "Дружба", копиями работ Веры Мухиной "Хлеб" и "Плодородие", памятником Сервантесу и множеством скульптур, переданных в дар Москве другими городами и государствами", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что парк уникален и ему лишь не хватало благоустройства, поскольку площадки, дорожки, скамейки и другие элементы инфраструктуры износились. Мэр рассказал, что в ходе работ в парке не только обновили инфраструктуру, но и создали новые точки притяжения для прогулок и отдыха местных жителей.

В частности, реконструирована детская площадка, созданы три новых игровых зоны и завершены еще три. Также в парке появились возможности для активного отдыха – появились площадка для настольного тенниса и скейт-парк, завершается обустройство воркаута и многофункциональной площадки.

Восстановлены амфитеатр и расположенная рядом площадь. Украшающий ее монумент "Дружба" отреставрирован. Собянин добавил, что одной из достопримечательностей парка являются Фестивальные пруды.

"По просьбе жителей рядом с ними установлены беседки для отдыха, где будут столы и лавочки. Оттуда открывается прекрасный вид на водную гладь", – подчеркнул он.

По словам мэра, "Парк Дружбы" не только место отдыха и прогулок – он связывает жилые кварталы со станцией метро "Речной вокзал", и теперь идти от дома до метро и обратно стало удобнее.

Ранее Сергей Собянин предложил москвичам обсудить оформление и развлечения в столичных парках. Он назвал зоны отдыха любимым местом для многих москвичей. Мэр напомнил, что в последние годы столичные парки сильно преобразились, но, по его словам, хочется сделать их еще лучше.

В столице стартовал краудсорсинг-проект "Мой парк". Он нацелен на то, чтобы собрать пожелания и предложения москвичей по совершенствованию зеленых зон.

Проект пройдет в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Для участия в нем нужно зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.

На первом этапе надо предложить свои задумки по направлениям "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк", "Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы". Продлится он до 25 октября.

На втором пройдут дискуссии по темам "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Затем эксперты в лице директоров Мосгорпарка Вячеслава Дунаева, Парка Горького Павла Трехлеба, "Эрмитажа" Алексея Чибина и Бабушкинского парка Игоря Бускина выберут лучшие идеи горожан.

На финальном этапе москвичи проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Оставить свой голос можно будет до 30 октября включительно. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.