Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отремонтируют в Москве. Проект согласован Москомэкспертизой, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в районе проведения ремонтных работ ежедневно проходит порядка 200 тысяч человек. Это место является одним из самых многолюдных в столице.

"Вблизи Киевского вокзала находятся три станции метрополитена, многочисленные офисы, магазины и социальные учреждения. Благодаря пешеходному мосту Богдана Хмельницкого обеспечивается переход через Москву-реку", – сказал Леонов.

На мосту установят новые стеклопакеты, заменят облицовку парапета, отремонтируют гранитную облицовку опор. Металлические конструкции моста обработают антикоррозийным составом, также обновят диспетчерский пункт и служебные помещения.

Специалисты установят эскалаторы, внедрят системы звукового оповещения и видеонаблюдения. Отмечается, что мост Богдана Хмельницкого будут ремонтировать частично, поэтому перекрывать его не будут.

Участок набережной под Шелепихинским мостом на западе столицы благоустроят. Там появятся тротуары и велодорожки, на склоне создадут зону отдыха с фонарями, скамейками и кустарниками.