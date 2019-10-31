На западе Москвы благоустроят участок набережной под Шелепихинским мостом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тротуары и велодорожки обустроят под Шелепихинским мостом на набережной Москвы-реки, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Участок площадью 2,76 гектара войдет в сеть рекреационных пространств Западного округа и станет доступным для жителей. Сейчас, чтобы выйти со Шмитовского проезда на Большую Филевскую улицу, москвичам приходится идти по служебным проездам и узким тротуарам более километра.

Вначале предстоит укрепить берег реки. Для этого строители возведут подпорную стенку. Затем начнутся работы по благоустройству. Помимо тротуара и велодорожки, на склоне предполагается создать зону отдыха с фонарями, скамейками и кустарниками.

Ранее сообщалось, что район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную могут связать пешеходным мостом с велодорожкой. Также изменится береговая линия от театра Мастерская Петра Фоменко до жилого комплекса "Западный порт".

Еще два моста, один из которых пешеходный, планируется построить в районе разрабатываемого Национального космического центра. Мосты помогут связать станции "Шелепиха" и "Мнёвники".