В столице начался капитальный ремонт Большого Каменного моста

08:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к капитальному ремонту Большого Каменного моста в столице, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы планируется завершить в четвертом квартале будущего года.
"За это время будет проведена реставрация гранитной облицовки и ограждений, отремонтированы бетонная поверхность и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие, воссозданы исторические витражи", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Вице-мэр отметил, что при проведении ремонтных работ будут использоваться уникальные передовые технологии.
"Фактически мост пересоберут заново, при этом он не будет полностью закрываться и продолжит функционировать, впервые эти технологии были применены при проведении капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который был завершен в конце прошлого года", –рассказал он.
Бирюков добавил, что планируется задействовать около 200 специалистов и более 60 единиц техники. А для ремонта конструкций руслового пролета с воды используют баржи и понтоны.
Руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в столице до 2023 года планируют построить 18 мостов. Он отметил, что самыми масштабными постройками станут конструкции через Карамышевское спрямление Москвы-реки и Кожуховский затон к парку развлечений "Остров мечты".
Также Бочкарев рассказал, что в столице построят и реконструируют мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и Кантемировской, мост на ЗИЛе через затон Новинки, а также мост через реку Сходню.
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