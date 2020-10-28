На участке трассы Солнцево – Бутово – Видное появятся развязки и съезды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На автомобильной дороге Солнцево – Бутово – Видное на участке от Боровского до Киевского шоссе появятся развязки, съезды, подземные переходы. Соответствующая проектная документация согласована, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что участок дороги находится в районе Ново-Переделкино в ЗАО и на территориях поселений Внуковского и Московский в ТиНАО.

На Боровском шоссе переоборудуют две остановки пассажирского транспорта "Боровское шоссе, дом 56". На обеих сторонах дороги установят новые павильоны и навигационные пилоны.

"В ходе работ возведут два подземных пешеходных перехода: один предполагается в районе Новоорловской улицы, а второй – под будущей магистралью в районе Проектируемого проезда № 6662", – рассказал Леонов.

Проект предусматривает обустройство трамвайных путей между Боровским и Киевским шоссе. На участке также появится эстакада, вдоль проезжей части оборудуют тротуар.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на Боровском шоссе появится съезд на проектируемую дорогу Солнцево – Бутово – Видное. Также будет съезд в центр города.

Специалисты возведут два съезда с данной магистрали в сторону области и в обратном направлении. Также в ходе работ появится двухполосный съезд с Боровского шоссе на его боковой проезд и проезд между дорогой Минское шоссе – Внуковское шоссе – Боровское шоссе и улицей Федосьино.

Кроме этого, будут установлены дорожные знаки, шумозащитные экраны и ограждения, на земле появится соответствующая разметка. Также на участке появятся детекторы транспорта, цифровые видеокамеры и информационные табло.

Руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин подчеркнул, что в данных районах с момента их присоединения к Москве уже построено свыше 200 километров дорог.

"В ближайшие три года этот показатель будет как минимум удвоен", – добавил Жидкин.

В настоящее время в ТиНАО строят и реконструируют 112 километров дорог. До конца 2023 года в районе планируется ввести в эксплуатацию еще 300 километров дорог.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новая автомобильная дорога на отрезке поселение Воскресенское – улица Центральная – СНТ "Бархатная роща". Сейчас специалисты готовят территорию к строительству и монтажу инженерных коммуникаций.

