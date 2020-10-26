Новую дорожную связку построят между Крутицкой набережной и ТТК

10:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новую дорожную связку планируют построить между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Крутицкой набережной, которую сейчас реконструируют. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Дорога от Крутицкой набережной до ТТК пройдет через активно развивающуюся территорию. На первый этап строительства уже выдано положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", – заявил специалист.
По словам Бочкарева, работы начнутся в 2021 году.
Он также уточнил, что в зоне строительства новой дороги окажутся два крупных жилых квартала и территория, на которой идет реконструкция стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.
Дорожная связка займет шесть полос в ширину, под ней оборудуют пешеходный переход. Работы пройдут за счет средств инвестора в два этапа, причем второй планируется завершить к концу 2023 года.
Ранее Сергей Собянин открыл движение по третьему участку проспекта Генерала Дорохова от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Эта дорога дублирует Кутузовский проспект, Мичуринский проспект и Можайское шоссе.
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