Новую дорожную связку построят между Крутицкой набережной и ТТК

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Новую дорожную связку планируют построить между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Крутицкой набережной, которую сейчас реконструируют. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Дорога от Крутицкой набережной до ТТК пройдет через активно развивающуюся территорию. На первый этап строительства уже выдано положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", – заявил специалист.

По словам Бочкарева, работы начнутся в 2021 году.

Он также уточнил, что в зоне строительства новой дороги окажутся два крупных жилых квартала и территория, на которой идет реконструкция стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

Дорожная связка займет шесть полос в ширину, под ней оборудуют пешеходный переход. Работы пройдут за счет средств инвестора в два этапа, причем второй планируется завершить к концу 2023 года.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по третьему участку проспекта Генерала Дорохова от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Эта дорога дублирует Кутузовский проспект, Мичуринский проспект и Можайское шоссе.

