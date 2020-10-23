Реконструкция не ограничит движение транспорта по Дмитровскому шоссе

14:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение транспорта по Дмитровскому шоссе из-за реконструкции путепровода ограничено не будет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Сейчас специалисты переоборудуют инженерные коммуникации, устраивают временные дороги, строят подпорные стены и сооружают опоры временного путепровода, который, по словам руководителя Депстроя, позволит сохранить пропускную способность магистрали. Он будет возведен справа от существующего путепровода при движении в сторону центра.
Во время реконструкции будут заменены опоры и пролетные строения Дмитровского путепровода. После завершения работ увеличится количество полос (с трех до четырех) в каждом направлении. Кроме того, запланирована реконструкция съездов между Дмитровском шоссе, Валаамской улицей, улицей Линии Октябрьской Железной Дороги и Локомотивным проездом. Также будут организованы тротуары, установлены шумо- и грязезащитные экраны, автоматическая противогололедная система, барьерные ограждения.
"Реконструкция путепровода позволит обеспечить пропускную способность Дмитровского шоссе для легкового и грузового автомобильного транспорта, улучшить связь с Северо-Восточной хордой, увеличить пропускную способность улиц за счет перераспределения потоков", – рассказал Загрутдинов.
Окончание реконструкционных работ запланировано на весну 2023 года.
Ранее Сергей Собянин открыл движение по последнему участку проспекта Генерала Дорохова. Теперь скоростная трасса соединяет ТТК, Минское и Аминьевское шоссе с МКАД.
Собянин открыл движение на последнем участке проспекта Генерала Дорохова
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