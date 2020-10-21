Укладка асфальта завершилась на развязке МКАД с Волоколамским шоссе

12:42
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Завершилась укладка асфальта на всех сооружениях развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Об этом сообщает Стройкомплекс со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Руководитель ведомства отметил, что в настоящее время специалисты завершают установку ограждений и монтаж наружного освещения, готовятся к нанесению разметки на проезжей части. Также, по словам Загрутдинова, рабочие ведут устройство деформационных швов и тротуаров.
Всего проектом предусмотрено строительство трех эстакад. Кроме того, запланировано строительство боковых проездов вдоль МКАД, возведение и реконструкция съездов с развязки, реконструкция Волоколамского шоссе, строительство бокового проезда Волоколамского шоссе и местных проездов, реконструкция эстакады на МКАД.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина до конца этого года или в начале следующего мы приступим к реконструкции еще трех развязок на МКАД", – рассказал Загрутдинов.
Реконструкция развязки стартовала в ноябре 2018 года. "Клеверный лист" заменят на многоуровневую развязку, что увеличит пропускную способность дороги.
Ранее сообщалось, что в Москве к концу года планируют построить около ста километров дорог. "Объемы и темпы строительства дорог, развязок и различных транспортных сооружений в столице снижаться не будут, это одно из основных направлений деятельности", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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