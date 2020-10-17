Москвичам рассказали историю возникновения дорожных колец

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице первыми городскими кольцами были не дороги, а крепостные укрепления. Все началось с обычного частокола и глубокого рва, который окружал крепость на Боровицком холме до того, как на этом месте появился Кремль, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В 15 веке сооружение перестроили итальянские мастера. Тогда были поставлены стены из красного кирпича.

В 1538 году появилась Китайгородская стена. Она окружала посадские улицы от Угловой Арсенальной до Беклемишевской или Москворецкой башни Кремля.

Стены Белого города были возведены в конце 16 века для отражения набегов крымских татар. В то время были построены Чертольские и Тверские, Дмитровские и Сретенские башни-ворота. Границы Белого города проходили вдоль сегодняшнего Бульварного кольца. А на месте крепостных башен сейчас площади Покровские Ворота, Пречистенские Ворота и другие.

За Белым городом появились слободы с деревянными домами, в которых жили ремесленники. Для защиты местных жителей были построены деревянные стены и земляной вал. После войны 1812 года вал решили не восстанавливать, а разбили там сады. Таким образом, появились первые очертания современного Садового кольца.

В 1903 году началось строительство Московской окружной железной дороги. В 1934 году по ней прекратилось движение, которое возобновилось только в 2000-х годах во время развития Московского центрального кольца.

Московскую кольцевую автомобильную дорогу начали создавать в 1941 году. Временную окружную дорогу использовали для оперативной переброски войск. Дорогу достроили в 1962 году, а в 90-х провели масштабную реконструкцию.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО до конца текущего года построят около 20 километров дорог. Главы департамента развития новых территорий Владимир Жидкин строительство дорог является важнейшим условием полноценного экономического роста территорий и повышения комфортности.

По его словам, в городе ведется строительство не только магистралей, но и поперечных дорожных связей. Жидкин отметил, что они помогают дополнительно соединить поселения и разгрузить крупные дорожные объекты.

