Москвичам рассказали историю возникновения дорожных колец

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице первыми городскими кольцами были не дороги, а крепостные укрепления. Все началось с обычного частокола и глубокого рва, который окружал крепость на Боровицком холме до того, как на этом месте появился Кремль, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В 15 веке сооружение перестроили итальянские мастера. Тогда были поставлены стены из красного кирпича.
В 1538 году появилась Китайгородская стена. Она окружала посадские улицы от Угловой Арсенальной до Беклемишевской или Москворецкой башни Кремля.
Стены Белого города были возведены в конце 16 века для отражения набегов крымских татар. В то время были построены Чертольские и Тверские, Дмитровские и Сретенские башни-ворота. Границы Белого города проходили вдоль сегодняшнего Бульварного кольца. А на месте крепостных башен сейчас площади Покровские Ворота, Пречистенские Ворота и другие.
За Белым городом появились слободы с деревянными домами, в которых жили ремесленники. Для защиты местных жителей были построены деревянные стены и земляной вал. После войны 1812 года вал решили не восстанавливать, а разбили там сады. Таким образом, появились первые очертания современного Садового кольца.
В 1903 году началось строительство Московской окружной железной дороги. В 1934 году по ней прекратилось движение, которое возобновилось только в 2000-х годах во время развития Московского центрального кольца.
Московскую кольцевую автомобильную дорогу начали создавать в 1941 году. Временную окружную дорогу использовали для оперативной переброски войск. Дорогу достроили в 1962 году, а в 90-х провели масштабную реконструкцию.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО до конца текущего года построят около 20 километров дорог. Главы департамента развития новых территорий Владимир Жидкин строительство дорог является важнейшим условием полноценного экономического роста территорий и повышения комфортности.
По его словам, в городе ведется строительство не только магистралей, но и поперечных дорожных связей. Жидкин отметил, что они помогают дополнительно соединить поселения и разгрузить крупные дорожные объекты.
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