Движение транспорта временно ограничили в ЗАО, ВАО и ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта ограничили на улицах Восточного, Западного и Южного округов. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Ограничения связаны со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей.
С 12 октября из-за реконструкционных работ ограничили движение в ЮАО на Дорожной улице в районе дома 29 (строения 1), дома 27Б (строения 4), домов 29А, 34, 40. Работы завершатся 20 ноября.
С 15 октября по 15 декабря круглосуточно ограничено движение в Восточном округе на путепроводе Косино – МКАД из-за ремонтных работ.
20 октября ограничили движение на МКАД в районе пересечения со Сколковским шоссе. До 12 февраля 2021 года из-за ремонта путепровода в районе работ полосы будут закрывать поэтапно – по одной в каждом направлении.
ЦОДД обращается к автомобилистам с просьбой заранее планировать свой маршрут.
Ранее в Москве до 1 сентября 2021 года ограничили движение на нескольких участках Варшавского шоссе. Корректировки связаны с реконструкцией инженерных сетей.
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