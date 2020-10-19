Автоэксперты призвали не менять резину на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Автоэксперты призвали не торопиться со сменой летних шин на зимние, несмотря на появление заморозков на этой неделе, передает РИА Новости.
В частности, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел заявил, что лучше всего ставить зимний комплект резины в первой неделе ноября. Он отметил, что у автомобилистов есть 1–2 недели в запасе.
В то же время если водитель переживает из-за этого, а также каждый день пользуется автомобилем, то он может задуматься над этим, сказал Орел. Он добавил, что необходимо следить за погодой, поскольку каждый год момент для смены шин наступает в разное время.
Автоэксперт Константин Шутов также призвал не торопиться менять резину. Особенно это касается пользователей шипованных шин – по словам Шутова, им стоит сменить резину только после снижения температуры ниже нуля.
"Если шипованную поставить, то все эти шипы на асфальте останутся. Потому что гололеда нет и снега нет. Поэтому я бы не стал с этим сильно торопиться", – сказал Шутов.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин сообщил, что смена резины необходима при наличии устойчивой минусовой температуры. В то же время, по его словам, климат везде разный, и поэтому необходимо исходить из конкретных погодных условий.
"Но самый главный принцип: надо понимать, что летняя резина при минусовой температуре ведет себя очень плохо. То есть опустилась температура ниже нуля – будьте любезны на зимнюю переходить", – подчеркнул Травин.
Ранее департамент транспорта призвал водителей сменить резину. Это было связано с появлением нулевых показателей температуры в минувшие выходные. В Дептрансе напомнили, что летняя резина в таких условиях не может удержать автомобиль на дороге.
Недавно в МВД РФ предложили ввести официальный запрет на использование летнего комплекта шин в зимний период, то есть с декабря по февраль. Сообщалось, что проект постановления правительства уже разработан.
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