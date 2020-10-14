Дептранс призвал автомобилистов сменить резину

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В департаменте транспорта предупредили автомобилистов о снижении температуры и призвали их сменить резину.
"В эти выходные температура опустится до 0, синоптики даже обещают первый снег. Значит, нужно менять летнюю резину, которая при минусе уже не способна удержать автомобиль на дороге. Сейчас самое время переобуваться", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее стало известно, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег, по области возможны первые заморозки. По словам синоптиков, среда в столице станет самым теплым днем на неделе, однако уже к выходным столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт и произойдет резкая смена температурного режима, ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег.
Также главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что после прохладных выходных температура в Москве не повысится, она будет в пределах климатической нормы.
В регионах России выпал первый снег
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