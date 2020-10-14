Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что после прохладных выходных температура в Москве не повысится, она будет в пределах климатической нормы, пишет РИА Новости.

"На следующей неделе возможны осадки. И последняя декада октября будет значительно прохладнее и больше соответствовать календарю, нежели первые две", – рассказала специалист.

Ранее сообщалось, что среда в Москве станет самым теплым днем на неделе, однако уже к выходным столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт и произойдет резкая смена температурного режима, ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег. Днем столбики термометров не превысят 5–7 градусов, усилится ветер.