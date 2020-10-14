Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что после прохладных выходных температура в Москве не повысится, она будет в пределах климатической нормы, пишет РИА Новости.
"На следующей неделе возможны осадки. И последняя декада октября будет значительно прохладнее и больше соответствовать календарю, нежели первые две", – рассказала специалист.
Ранее сообщалось, что среда в Москве станет самым теплым днем на неделе, однако уже к выходным столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт и произойдет резкая смена температурного режима, ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег. Днем столбики термометров не превысят 5–7 градусов, усилится ветер.
"Утро": переменная облачность ожидается в Москве в среду