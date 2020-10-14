Мокрый снег ожидается в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В выходные в Москве ожидается мокрый снег, по области возможны первые заморозки, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, среда в Москве станет самым теплым днем на неделе, однако уже к выходным столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт и произойдет резкая смена температурного режима, ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег. Днем столбики термометров не превысят 5–7 градусов, усилится ветер.

Метеоролог отметила, что температура установится в пределах климатической нормы, однако для москвичей это будет резким похолоданием, потому что сейчас фон температуры на 5–6 градусов выше нормы.

В среду, 14 октября, в столице температура воздуха может подняться до +18 градусов. При этом будет облачно с прояснениями. В некоторых местах области возможны небольшие дожди.

Октябрь 2020 года в столице может побить рекорды тепла. Средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов, это почти на пять градусов больше обычных для этой поры значений.