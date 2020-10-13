Синоптик рассказал о погоде в России в ноябре и декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В октябре погода в европейской части России ожидается в пределах климатической нормы, рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков в интервью "Парламентской газете".

"В европейской части нашей страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре – чуть теплее ее", – рассказал Шумаков.

Согласно прогнозам Росгидромета, в декабре также не ожидается отклонений от нормы.

Шумаков подчеркнул, что долгосрочные прогнозы можно делать только на уровне сравнения с климатической нормой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России.

Он отметил, что аномалии будут везде положительными, то есть ожидается погода теплее климатических значений. Однако в разных частях страны отклонения будут отличаться.

По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели в столице продержится теплая погода, а ближе к выходным может выпасть первый снег. В выходные ожидается плюс 4-5 градусов и дожди местами станут переходить в первый снег.