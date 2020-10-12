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Москва 24

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Общество

10:44

Синоптики рассказали, когда в Москву придет первый снег

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики прогнозируют, что до конца недели в столице продержится теплая погода, а ближе к выходным может выпасть первый снег, сообщает центр "Фобос".

"В Москве температура до середины недели будет на уровне 14-17 градусов, возможны локальные дожди. В пятницу осадки усилятся, а столбики термометров начнут опускаться. В выходные будет всего лишь плюс 4-5 градусов и дожди местами станут переходить в первый снег", – сообщили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России.

По его словам, аномалии будут везде положительными, то есть ожидается погода теплее климатических значений. Однако в разных частях страны отклонения будут отличаться.

"Утро": пасмурная погода ожидается в Москве в понедельник

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