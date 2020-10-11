Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики предупредили москвичей о похолодании на предстоящей неделе. Как сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, температура воздуха опустится до плюс 7 градусов.
"На европейской части России с 22 сентября у нас стоит антициклон, бабье лето. Температурный режим выше нормы на 6–8 градусов и погода сухая, дождей было очень мало. 12–13 октября прогнозируется 17–19 градусов тепла, южный ветер", – заявил Агентству "Москва" Цыганков.
По его словам, до вторника в Москве атмосферное давление будет относительно высоким. До субботы прогнозируется облачная погода с небольшими дождями и температурный фон все еще пока высокий, выше нормы.
"Ночные температуры у нас от 6 до 10 градусов тепла, дневные температуры – от 14 до 16 градусов тепла. В пятницу ветер измениться на западный, а в субботу – на северо-западный. Предварительно в субботу ночью – плюс 3–8 градусов, а днем – плюс 7–12, облачно и небольшой дождь", – сказал синоптик.
Кроме того, на севере европейской части России может выпасть снег.
Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.
По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в столице и области образуется немного позже.
Синоптики обещают москвичам аномальное тепло на следующей неделе
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