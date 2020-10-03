В Росгидромете рассказали, когда в столичном регионе выпадет снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стало известно, когда в столичном регионе выпадет снег. Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что до 15 октября в Москве ожидается превышение климатической нормы на 1–1,5 градуса.

"До середины месяца ни в Москве, ни в Калужской области, ни в Тульской, ни в Тверской, ни в Смоленской снега не будет", – заверил Варакин.

Он уточнил, что первый снег может выпасть в столичном регионе во второй половине октября. При этом синоптик отметил, что полноценный снежный покров образуется немного позже.

"Основной снег мы ждем уже в ноябре месяце", – добавил Варакин.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончится бабье лето. Специалист отмечал, что в октябре в городе еще возможны волны потепления.