В Росгидромете рассказали, когда в столичном регионе выпадет снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стало известно, когда в столичном регионе выпадет снег. Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что до 15 октября в Москве ожидается превышение климатической нормы на 1–1,5 градуса.
"До середины месяца ни в Москве, ни в Калужской области, ни в Тульской, ни в Тверской, ни в Смоленской снега не будет", – заверил Варакин.
Он уточнил, что первый снег может выпасть в столичном регионе во второй половине октября. При этом синоптик отметил, что полноценный снежный покров образуется немного позже.
"Основной снег мы ждем уже в ноябре месяце", – добавил Варакин.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончится бабье лето. Специалист отмечал, что в октябре в городе еще возможны волны потепления.
Москва 24 рассказала о погоде в столице на выходные
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