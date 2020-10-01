Россиянам рассказали о превышении месячной нормы температуры в октябре

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Средняя температура воздуха в России в октябре будет на 1-2 градуса выше нормы, сообщили на официальном сайте Гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", – отметили синоптики.

В частности, по словам специалистов, средняя температура превысит норму на большей части азиатской части России. В то же время в ряде территорий она останется на уровне средних многолетних значений в Эвенкии, на западе Якутии, в Туруханском районе Красноярского края, Забайкальском крае и на юге Сибирского федерального округа.

Что касается осадков, то их выпадение в России прогнозируется в рамках климатической нормы. В то же время в Карелии, Мурманской области, на севере Архангельской области и западе Ненецкого автономного округа осадков будет больше нормы; в Башкирии и Оренбургской области – меньше.

В азиатской части России превышение нормы осадков прогнозируется в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края. Меньше климатической нормы осадки будут на западе Алтайского края, на юге Уральского федерального округа, в Иркутской области и Бурятии, в Омской и Новосибирской областях, в Чукотском автономном округе, на севере Якутии. В остальных регионах выпадение осадков будет соответствовать месячной норме.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в Москве будет относительно теплым и сухим. Однако, по его словам, в конце месяца возможно выпадение мокрого снега. Синоптик отметил, что очередной период бабьего лета продлится в столице до конца понедельника.