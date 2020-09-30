Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Октябрь для москвичей будет относительно теплым и сухим, но к концу месяца возможно выпадение мокрого снега. Об этом Москве 24 сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, очередная серия бабьего лета продлится в столице как минимум до конца понедельника. "В атмосфере региона вновь усилится влияние западной периферии антициклона, благодаря чему до конца недели нас ждут погожие деньки. Ночами воздух будет остывать до +5…+10 градусов, днем можно рассчитывать на +15…+20, что на 5–7 градусов теплее положенного и соответствует климатическим показателям начала сентября", – сообщил Тишковец.

Метеоролог отметил, что в целом октябрь будет относительно теплым и сухим. "Среднемесячная температура ожидается на 2–3 градуса выше многолетних показателей метеостатистики, основная аномалия тепла и дефицит осадков придутся на первую декаду месяца", – рассказал Тишковец.

После 10 октября станет значительно больше облаков и дождей, а к концу месяца температура может оказаться даже холоднее нормы, из-за чего могут выпасть первые осадки в виде мокрого снега.

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