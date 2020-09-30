Синоптик оценил прогноз об экстремально теплой зиме в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росгидромет делает прогноз температур на отопительный сезон для профессионалов, а обычным гражданам стоит ориентироваться на более точные краткосрочные и среднесрочные прогнозы метеорологов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что сейчас очень много прогнозов о том, какая погода будет предстоящей зимой.
"По прогнозу Росгидромета, много теплых месяцев, зима ожидается по температуре около и выше нормы, но никак не экстремальная. Метеоролог, который занимается долгосрочными прогнозами, не может говорить экстремально, пока невозможно такое предусмотреть. Такой сценарий наиболее вероятен, но будет постоянно корректироваться", – рассказал Вильфанд РИА Новости.
По его словам, прогноз отопительного сезона создается для профессионалов отраслей, а граждане должны ориентироваться на краткосрочные прогнозы.
Вильфанд добавил, что если говорить о ближайших пяти годах, то зимы будут теплеть, а среднегодовые температуры повышаться.
Ранее россиян предупредили об аномальной погоде зимой. Сообщалось, что на большей части территории Российской Федерации ожидается холодный февраль.
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, в свою очередь, отметил, что продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.
Эксперт выразил мнение, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление, которое привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Следствием этого могут быть нестабильности климата, уточнил синоптик.
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